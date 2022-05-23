وفود طبية بمجمع ناصر تجري عمليات نوعية بمشاركة الطاقم المحلي

غزة- الرأي

أنهت الطواقم المحلية بمجمع ناصر وبمشاركة الوفود الطبية اجراء عدة عمليات تنوعت بين الكبرى وذات المهارة في جراحة التجميل وجراحة العظام وزراعة المفاصل.

حيث أجرت وبمشاركة الوفد الطبي السويسري (42) عملية منها (12) عملية تجميل الشفة الأرنبية و(30) عملية تجميل، الى جانب معاينة (130) مريض في العيادة الخارجية كانت مجهزة ضمن قوائم معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية، وذلك على مدار ستة أيام.

ومن المتوقع أن يكرر الوفد زيارته الدورية في ديسمبر المقبل بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وفى ذات السياق، أنهى الوفد المحلى بمجمع ناصر وبمشاركة وفد من أطباء لحقوق الإنسان بالداخل المحتل برئاسة د. محمد الخطيب استشاري جراحة العظام وزراعة المفاصل اجراء تسع عمليات في زراعة المفاصل منها ست عمليات زراعة مفصل ركبة وثلاث عمليات زراعة مفصل حوض منها مريض كان يعاني من فشل كلوي حاد وتكللت بالنجاح رغم خطورة حالته الصحية، ومن المتوقع زيارة الوفد بعد ثلاث شهور.

وتعمل وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات لتوفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.