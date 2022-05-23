النيابة تحصل على حكم بالإعدام في قضايا قتل وأحكام مشددة لتجار مخدرات

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنه وبعد مرافعتها أمام هيئة الجنايات الكبرى، استحصلت على أحكام مشددة على النحو التالي:

الحكم على المُدان (م.ن) بالإعدام في واقعة قتل زوجته المجني عليها/ نهى خزيق.

الحكم على المُدان (خ. ر) بالحبس المؤبد في واقعة قتل المجني عليها/ وساد الجرجير.

الحكم على المُدان (م.م) بالحبس المؤبد مع مصادرة السلاح الناري في قضية قتل المجني عليه/نظمي حمدان ملكة.

الحكم على المُدان (م.د) بالحبس المؤبد بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها.

الحكم على المُدان (س.و) بالحبس المؤبد ومصادرة المضبوطات في قضية قتل المجني عليه/محمد ماجد عاشور بعد تعديل التهمة إلى القتل عن غير قصد.

الحكم على المُدان (م.خ) بالحبس 15 سنة مع النفاذ، وغرامة 20.000 دينار بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

الحكم على المُدان (م.ب) بالسجن المؤبد، وغرامة 20.000 دينار مع مصارة المضبوطات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها.

الحكم على المُدان (ت.ب) بالحبس 10 سنوات مع النفاذ، وغرامة 10.000 دينار بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقد جاءت الأحكام بعد أن قدمت النيابة العامة البيّنات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.