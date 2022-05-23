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بمشاركة 15 موظفاً.. اختتام دورة فن الاتيكيت والاستقبال

المالية تختتم دورة فن الاتيكيت والاستقبال

23 آيار / مايو 2022 11:04

المالية تختتم دورة فن الاتيكيت والاستقبال
المالية تختتم دورة فن الاتيكيت والاستقبال

غزة- الرأي

اختتمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية دورة فن الاتيكيت والاستقبال، شارك بها 15 موظفاً من إدارات الوزارة.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي د.محمود مهاني أن الهدف من الدورة تجويد أداء الموظفين في أقسام الاستقبال ومقدمي الخدمة المباشرة للجمهور، مشيرا إلى أن المشاركين بالدورة  تعلموا فن التعامل مع الجمهور والمهارات الشخصية التي تساهم في تجويد الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة تطوير الأداء المؤسسي تعقد دوراتها المتخصصة لتعزيز قدرات موظفي وزارة المالية ومهاراتهم العملية، بما يحقق جودة في الأداء المؤسسي.

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