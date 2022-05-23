سلطة الأراضي تناقش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة

غزة- الرأي

اجتمع مأمور التسوية رئيس سلطة الأراضي الدكتور المستشار عماد الباز، مع مساعديه لشؤون التسوية لبحث التحضيرات الجارية على قدم وساق لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة.



وبحث المجتمعون الاستعدادات التي يجريها فريق التسوية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل بلديات دير البلح ووادي السلقا والمغازي والبريج بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.



ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية في المحافظة الوسطى مطلع شهر يونيو المقبل وتستمر حتى نهاية العام الجاري.



وتعد هذه المناطق دير البلح ووادي السلقا والمغازي والبريج من أوسع المساحات التي ستستفيد من مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة