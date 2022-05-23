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رئيس سلطة الأراضي يطلع ميدانياً على تعديات بخانيونس

23 آيار / مايو 2022 11:39

رئيس سلطة الأراضي يطلع ميدانياً على تعديات بخانيونس
رئيس سلطة الأراضي يطلع ميدانياً على تعديات بخانيونس

خان يونس- الرأي

أطلع مكتب الجنوب رئيس سلطة الأراضي الدكتور المستشار عماد الباز، على تعديات جديدة خلال جولة ميدانية  في محافظة خانيونس.


وطالب المستشار د. الباز المواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية بإخلائها، مؤكدا أن سلطة الأراضي ماضية في أداء واجبها لإزالة التعديات التي هي حق لجميع أبناء شعبنا، ولن تسمح بتحولها إلى ملكيات خاصة بالطرق غير المشروعة.


وشملت الجولة الميدانية منطقة غرب أصداء وعشوائية نهر البارد وقيزان أبو رشوان.


واطلع د. الباز على الأراضي التي تم تسليمها من قبل المتعدين غرب أصداء والتي بلغت مساحتها 5 دونمات بعد التفاهم مع المواطنين على إخلائها.


وتابع رئيس سلطة الأراضي التعديات في المنطقة الزراعية ، وتم توجيه المتعدين لضرورة تسوية أوضاعهم وإخلاء تعدياتهم عن الأراضي الحكومية المخصصة للأعمال الزراعية.

 

 

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