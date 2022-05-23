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"الشباب والثقافة" تفتتح برنامج التدريبي "قيادة الأسرة"

23 آيار / مايو 2022 11:53

"الشباب والثقافة" تفتتح برنامج التدريبي "قيادة الأسرة" في مركز شعلة أمل الشبابي

خان يونس- الرأي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة البرنامج التدريبي "قيادة الأسرة" في مركز شعلة أمل الشبابي في محافظة خانيونس، والذي تنفذه الهيئة.

جاء ذلك بحضور مدير دائرة التدريب والتأهيل الدكتور محمد المدهون، وبهدف تأهيل عددًا من الشباب والشابات المقبلين على الزواج وتزويدهم بأهم المهارات اللازمة لقيادة الأسرة بما يسهم في زيادة الاستقرار الأسري والمجتمعي، والعمل على تقليل نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني.


ويتكون البرنامج التدريبي من (15) ساعة تدريبية، وتم إعداده بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين في علوم النفس والاجتماع والتنمية البشرية، وسيتم من خلاله تزويد المشاركين بعدد من المهارات والأساليب العلمية والتربوية الحديثة، التي من شأنها أن ترفع من مستوى التفاهم والانسجام بين الأزواج.

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