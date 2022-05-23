سلطة الأراضي تزيل تعدي على أرض حكومية برفح

رفح- الرأي

أزالت طواقم العمل الميداني في سلطة الأراضي تعديًّا طال أرضًا حكومية في حي تل السلطان برفح جنوب شرق مبنى مديرية الزراعة.



وبلغت مساحة الأرض المتعدى عليها 150 مترا مربعا ، أقيم عليها إنشاء حديث وصل إلى مرحلة الأعمدة وذلك خلافا للقانون رقم (5) لسنة 2017م بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة.



وتم عمل محضر إثبات الحالة لدى الشرطة حيث وثق المختصون أن التعدي عبارة عن أرض محاطة بسور والبناء وصل لمرحلة الأعمدة وهو غير مأهول بالسكان.



ونفذت الطواقم المختصة إزالة التعدي الذي جرى بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية في محافظة رفح ولم يكن هناك سكان أو ممتلكات داخل البناء قيد الإنشاء.



وأكدت سلطة الأراضي أن منع البناء في الأراضي الحكومية معلن للجميع وليس هناك عذر لأي متعدي في جميع مناطق قطاع غزة.