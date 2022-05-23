التعليم تُكرّم معلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب

غزة- الرأي

كرّم مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي د. أحمد أبو ندا المعلمتين ريم قويدر، و أميمة الخالدي من مدرسة فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات بمديرية شرق غزة لابتكارهما مشروع وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب، كما تم تقديم الشكر لمديرة المدرسة ياسمين الطرشاوي لرعايتها تصميم هذا الابتكار.



وشارك في التكريم مدير دائرة المصادر عماد لبد، ورئيس قسم الوسائل التعليمية زياد بركات.



والوسيلة التعليمية المُبتكرة عبارة عن جهاز يرتبط بالحاسوب يُستخدم لأي موضوع تعليمي بحيث عند الضغط على أي جزء من الجهاز فإن الحاسوب يعرض معلومات وافية عن هذا الجزء.



وقد تم استخدام هذه الوسيلة على الخلية الحيوانية بحيث تم ربط مجسم للخلية الحيوانية بالحاسوب وعند الضغط على أي جزء من مجسم الخلية الحيوانية فإنه يتم عرضه على الحاسوب بمعلومات مرئية ومسموعة ومكتوبة عنه.



وثمن أبو ندا هذا الابتكار مؤكداً أن وزارة التعليم تُشجّع جميع المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي على تقديم الابتكارات المناسبة التي تفيد العملية التعليمية.

