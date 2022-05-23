وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: رئيس القطاع الصناعي بجايكا اليابانية يزور مدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكرّم معلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعدي على أرض حكومية برفح وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ترأس لجنة تطوير شارع الرشيد "معسكر الشاطئ" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامج التدريبي "قيادة الأسرة" وكالة الرأي الفلسطينية القضاء الفلسطيني يفتتح دورة الدفعة السادسة من برنامج الخبير وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يطلع ميدانياً على تعديات بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تختتم دورة فن الاتيكيت والاستقبال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تحصل على حكم بالإعدام في قضايا قتل وأحكام مشددة لتجار مخدرات
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تُكرّم معلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب

23 آيار / مايو 2022 12:13

التعليم تُكرّم المعلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب
التعليم تُكرّم المعلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب

غزة- الرأي

كرّم مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي د. أحمد أبو ندا المعلمتين ريم قويدر، و أميمة الخالدي من مدرسة فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات بمديرية شرق غزة لابتكارهما مشروع وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب، كما تم تقديم الشكر لمديرة المدرسة ياسمين الطرشاوي لرعايتها تصميم هذا الابتكار.


وشارك في التكريم مدير دائرة المصادر  عماد لبد، ورئيس قسم الوسائل التعليمية زياد بركات.


والوسيلة التعليمية المُبتكرة عبارة عن جهاز يرتبط بالحاسوب يُستخدم لأي موضوع تعليمي بحيث عند الضغط على أي جزء من الجهاز فإن الحاسوب يعرض معلومات وافية عن هذا الجزء.


وقد تم استخدام هذه الوسيلة على الخلية الحيوانية بحيث تم ربط مجسم للخلية الحيوانية بالحاسوب وعند الضغط على أي جزء من مجسم الخلية الحيوانية فإنه يتم عرضه على الحاسوب بمعلومات مرئية ومسموعة ومكتوبة عنه.


وثمن أبو ندا هذا الابتكار مؤكداً أن وزارة التعليم تُشجّع جميع المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي على تقديم الابتكارات المناسبة التي تفيد العملية التعليمية.
 

283465014_2948803985411105_2272242878085333137_n التعليم تُكرّم المعلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب التعليم تُكرّم المعلمتين لابتكارهما وسيلة تعليمية ناطقة مرتبطة بالحاسوب 283194504_2948804045411099_2176389367318493129_n 281498812_2948803828744454_2357866020198762134_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟