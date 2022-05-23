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الاقتصاد: رئيس القطاع الصناعي بجايكا اليابانية يزور مدينة غزة الصناعية

23 آيار / مايو 2022 12:27

الاقتصاد: رئيس القطاع الصناعي بجايكا اليابانية يزور مدينة غزة الصناعية
الاقتصاد: رئيس القطاع الصناعي بجايكا اليابانية يزور مدينة غزة الصناعية

غزة- الرأي

زار رئيس القطاع الصناعي بمؤسسة جايكا اليابانية مدينة غزة الصناعية للإطلاع على سير العمل هناك.


وقام كينجي مايدة "مستشار صياغة المشاريع في القطاع الصناعي" بمؤسسة جايكا اليابانية برفقة محمد نصار "منسق المشاريع بمؤسسة جايكا" بزيارة لمدينة غزة الصناعية.


كان في استقباله علام غباين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ، وباجس الدلو مدير دائرة النافذة الاستثمارية بالهيئة، ود. فريد القيق "عضو مجلس إدارة شركة بيدكو" وم. مهند سكيك "مدير العمليات بشركة بيدكو".


 وتطرق غباين للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ووزارة الاقتصاد من أجل تطوير مدينة غزة الصناعية وتقديم الدعم للمستثمرين فيها، بالإضافة للخطط المطروحة لإعتماد مناطق صناعية جديدة لاستيعاب أيدي عاملة جديدة.


وأكد غباين أنه يجري العمل حالياً على التنسيق لإعتماد مدن ومناطق صناعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وقام الدلو بعرض توضيحي للوفد الياباني يبين الحالة الراهنة لمدينة غزة الصناعية وما آلت إليه كافة الأمور بعد الحرب الأخيرة على قطاع.


وبين ما هو المطلوب من المؤسسات الدولية والدول الشقيقة لدعم الاقتصاد في قطاع غزة بشكل عام و مدينة غزة الصناعية بشكل خاص.


وعبر مايدة عن اعجابه الشديد بالتطور الصناعي الملحوظ في المدينة الصناعية، واعداً بأن يقوم بنقل كافة مطالب المصانع والمستثمرين للجهات الحكومية وللمسؤولين في المؤسسة.

وفي نهاية الزيارة، تم اصطحاب الوفد بجولة ميدانية بالمدينة شملت مصانع كوكا كولا، و يونيبال 2000 للملابس الجاهزة، و هانوفر للألبان.

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