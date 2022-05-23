رئيس البلدية دير البلح يبحث مع الدائرة الفنية الخطة المترقبة للعمل

الوسطى- الرأي

بحث رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، مع الدائرة الفنية بالبلدية الخطة المترقبة للعمل خلال النصف الثاني من العا،م مع اقتراب انتهاء النصف الأول منها وفق الخطة التشغيلية المعدة وما يتلائم مع خطتها الاستيراتيجية.

جاء ذلك، بحضور م.عبد الله نصر الله مساعد رئيس البلدية، م. فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع، م.رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي، م.حازم الفليت رئيس شعبة المشاريع.



واستمع رئيس البلدية إلى ملخص حول المشاريع الأعمال جاري تنفيذها في دائرتي المشاريع والمياه والصرف الصحي ونسب الإنجاز لكل مشروع والوقت المتوقع لانتهائها بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.



وتم نقاش مشاريع تمديد خطوط المياه بالمدينة ونتائجه في تحسين جودة وكمية المياه والمقدمة للمواطنين من جهة والتقليل من كمية الفاقد من جهة أخرى الأمر الذي يعني وصول المياه بكميات أفضل للمواطنين، لافتين إلى بدء الاستعدادات والتجهيز لاستقبال موسم الصيف بحيث لا تتأثر إمدادات الميا.



يذكر أن الصيف الماضي مر دون وجود أي مشاكل تذكر لدى المواطنين متمنيين أن ينتهي هذا الموسم بما هو مخطط له.



كما تم نقاش أفضل مسار لخط الكهرباء الاستيراتيجي الذي سيمر بمركز الأحمال في المدينة والذي ستقوم بتنفيذه شركة الكهرباء خلال الفترة القادمة ووضع بعض الملاحظات لتقديمها لجهات الاختصاص للاطلاع عليها ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.



في الوقت ذاته تم الاطلاع على بعض العراقيل التي تواجه سير العمل في عدد من المشاريع وبحث آلية التغلب عليها بما يحقق فائدة المشروع وتلبي احتياجات السكان..



يذكر أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها تأتي ضمن أولويات اختيار المشاريع التي أدرجت في الخطة الاستيراتيجية للبلدية للأعوام الأربعة الماضية والتي جاءت بمشاركة مجتمعية واسعة.

