وزارة الأسرى تشارك في مؤتمر إطلاق "حملة بدنا أولادنا "

غزة- الرأي

شاركت وزارة الأسرى والمحررين في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الحملة الوطنية المطالبة باستعادة جثامين الشهداء الأسرى تحت عنوان "بدنا أولادنا" والتى انطلقت اليوم من أمام منزل الشهيد الأسير سعدي الغرابلي.



وشارك وفدا من وزارة الأسرى وعلى رأسه ا. نبيل حجاج مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى واسلام عبده مدير الإعلام بالوزارة .



تهدف إلى المطالبة باستعادة جثامين شهداء الحركة الاسيرة الذين تواصل حكومة الاحتلال احتجاز جثامينهم بشكل مخالف للقانون الدولي والإنساني وعددهم ٩ شهداء أسرى واخرهم الأسير الشهيد داود الزبيدي.



وأكد نبيل حجاج على أهمية مثل هذه الحملات والتي تسلط الضوء على ضرورة المطالبة بتسليم الجثامين لذويهم حتى يواروا التراب وفق قواعد الشريعة الإسلامية،

ويذكر أن سلطات الاحتلال تحجز ٣٥٩ جثمان شهيد منهم ١٠٣ شهيد في ثلاجات الاحتلال منهم ٩ اسرى و٢٥٦ في مقابر الارقام .