"الصحة" تطلق حملة وطنية للتوعية حول ضغط الدم

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، الحملة الوطنية للتوعية حول ضغط الدم ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي "لمكافحة ارتفاع ضغط الدم" الذي يصادف بـ 17 مايو من كل عام.

وقال مدير الرعاية الصحية الأولية بالوزارة ماهر شامية، إن وزارة الصحة تهتم سنويًا بإحياء هذه الفعالية لتسليط الضوء على مشكلة ارتفاع ضغط الدم الذي يسمى بـ "القاتل الصامت".

وأضاف شامية خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن 26576 حالة مصابة بارتفاع ضغط الدم مسجلة في قطاع غزة وفق بياناتها لعام 2020، مشيرةً إلى أن 85% من المصابين مسجلين في مراكز الرعاية الأولية التابعة لوكالة الغوث، والنسبة الباقية مسجلة لدى الوزارة.

وأكد على ضرورة الكشف المبكر عن مرض ارتفاع ضغط الدم مما يسهل على الطواقم الطبية التعامل معه، وتأجيل ظهور المضاعفات المصاحبة له.

وذكر شامية، أن ارتفاع ضغط الدم له عوامل خطورة منها ارتفاع نسبة البدانة، وضعف السلوك الرياضي، والتغذية غير السليمة، والتوتر وانتشار ظاهرة التدخين، والأمراض المزمنة.

ولفتت إلى أن الوزارة ستطلق حملة لقياس ضغط الدم في جميع مراكز الرعاية الصحية التابعة لها بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وأعرب شامية، عن أملها أن تسهم هذه الحملة من الحد من انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم في المجتمع الفلسطيني.

من جهتها، قالت إيمان شقورة أخصائية تثقيف صحي بالوزارة خلال حديثها لـ "الرأي" إن اتباع نظام غذائي صحي، وتغيير روتين الحياة، وممارسة الرياضة يوميا يساعد بشكل كبير على عدم الإصابة بمريض ضغط الدم.

بدوره، أعرب مواطنون مشاركون بالحملة، عن سعادتهم بهذه الحملة، داعين جموع المواطنين للتوجه لمراكز وزارة الصحة لقياس ضغط الدم لديهم للاطمئنان على صحتهم.