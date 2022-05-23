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"الشباب والثقافة" تنتهي من تقييم طلبات مشروع تمويل المبادرات الثقافية

23 آيار / مايو 2022 01:08

"الشباب والثقافة" تنتهي من تقييم طلبات مشروع تمويل المبادرات الثقافية

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة،  عن انتهاء مرحلة تقييم الطلبات التي تقدمت بها الجمعيات والمراكز الثقافية للاستفادة من مشروع تمويل المبادرات الثقافية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب ورئيس لجنة التقييم الأستاذ سامي أبو وطفة أن مشروع تمويل المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.

وأشار أبو وطفة إلى أن لجنة التقييم اختارت (17) مبادرة ثقافية من بين (65) مبادرة تقدمت بها الجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مجالات المبادرات التي تم اختيارها تنوعت ما بين الشعر والأدب، والمسرح، والدراما، والفن التشكيلي، والتراث الوطني الفلسطيني، والتدريب الفني والأدبي.

وبيّن أن اللجنة وضعت عدة معايير لتقييم المبادرات أبرزها أن توظف المبادرات المقدمة الأدوات الثقافية بأشكالها المتنوعة لمعالجة موضوعات وقضايا ذات علاقة بالهوية الثقافية الفلسطينية، والانتماء للقضايا الوطنية، والحفاظ على التراث الوطني المادي والمعنوي، والتصدي لمحاولات كي الوعي التي تتعرض لها الأجيال الناشئة على وجه الخصوص، وأن تساهم تلك المبادرات في تعزيز روح الوحدة الوطنية، وألا تتضمن أية إشارات حزبية أو فصائلية.

ولفت أبو وطفة إلى أنه تم خلال عملية التقييم مراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات والمراكز الثقافية للمساهمة في إحداث حراك ثقافي في كافة محافظات قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ المبادرات خلال الشهر القادم وسيستمر حتى نهاية العام الحالي.

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