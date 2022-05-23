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تقديرا له على مساندة فريقه رغم إعاقته

"هنية" يكرم مشجع نادي الزوايدة من ذوي الإرادة "وائل خلف"

23 آيار / مايو 2022 01:10

"هنية" يكرم مشجع نادي الزوايدة من ذوي الإرادة "وائل خلف"

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشجع نادي الزوايدة وائل خلف، تقديرا له على مساندة فريقه رغم أنه "كفيف" وتشجيعا لتواجده في المدرجات لمؤازرة فريقه.

وحضر التكريم، ظهر اليوم الاثنين، في مقر المجلس بغزة، وفدا من نادي الزوايدة ضم رئيس النادي هشام أبو زايد ، وأمين السر محمد أبو سماحة.

وقد أثنى عبد السلام هنية على دور المشجعين في دعم الأندية ورفع الروح المعنوية للفريق ووجه الشكر لنادي الزوايده والمشجع وائل خلف، وقال هنية:" هذه لمسة وفاء وتقدير لتواجد المشجع وائل خلف في المدرجات رغم حالته الخاصة، يقف مع فريقه ويعبر عن انتمائه وحبه للرياضة".

وثمن هشام أبو زايد رئيس نادي الزوايدة الدور الهام الذي يقدمه عبد السلام هنية في دعم الرياضة والأندية وقدم له درعا تقديريا بإسم النادي.

يذكر أن المشجع خلف ظهر أمس بين المشجعين في مدرجات ملعب الدرة لمؤازرة فريقه نادي شباب الزوايدة في مباراته مع خدمات النصيرات في قمة منافسات الأسبوع ١٨ من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

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