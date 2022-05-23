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رئيس سلطة الأراضي يبحث العمل الإداري مع المكاتب الفرعية

23 آيار / مايو 2022 01:15

رئيس سلطة الأراضي يبحث العمل الإداري مع المكاتب الفرعية
رئيس سلطة الأراضي يبحث العمل الإداري مع المكاتب الفرعية

غزة- الرأي

اجتمع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ، مع مدراء المكاتب الفرعية في جنوب وشمال قطاع غزة ومدير عام الوحدة القانونية ومدير دائرة التفيش والمتابعة لبحث ترتيبات العمل الإداري والميداني.


وناقش المجتمعون آليات تطوير وتنظيم عمل المكاتب الفرعية التابعة لسلطة الأراضي في محافظات شمال غزة وخان يونس ورفح وإجراءات التفتيش والمتابعة الميدانية للمستجدات على أرض الواقع.


وأكد المستشار د. الباز على ضرورة التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ ، والالتزام بالإجراءات السليمة لتسجيل محاضر الضبط وتوجيه الإخطارات للمواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية سواء كان التعدي سكني أو زراعي.


وتحدث المجتمعون عن سبل تحسين الخدمات المقدمة للجمهور من خلال المكاتب الفرعية لسلطة الأراضي وتطوير أماكن تلقي الخدمة ؛ وإجراء الترتيبات اللازمة حتى يتمكن المواطن من إنجاز معاملاته في منطقة سكناه .


وتطرق الحضور إلى آلية التنازل عن الشكاوى المقدمة ضد مواطنين متعدين ؛ والتي لا تتم إلا بعد إنهاء التعدي تمامًا وبالتفاهم مع الجهات المختصة في سلطة الأراضي إضافة إلى الرسوم المقررة بدل إزالة تعدي .


وبحث الاجتماع التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التعديات على الأراضي الحكومية بما يشمل البلديات وجهاز الشرطة والمعنيين ورفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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