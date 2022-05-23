الاقتصاد تنظم 114 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني 114 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة.

و خلال الجولات التفقدية سجلت طواقم التفتيش 11 محضر ضبط لتجار لرفعهم الأسعار واحتكارهم للسلع.

كما سجلت 23 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

من جهته، أنجزت دائرة القياس فحص ومعايرة موازين وقبانات لأكثر من 70 تاجر للتأكد من صحة عملها ومطابقتها للمواصفات والمعايير الفلسطينية، في حين حررت دائرة القياس محاضر مخالفة أوزان لعدد 26 تاجر لم تتطابق موازينهم مع المواصفات.

وفي جانب آخر، عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية اجتماعاً للجنة الفنية الخاصة بدراسة ملفات مراكز فحص الصهاريج بهدف التحضير لأعمال تقييم مراكز الفحص والمعايرة والتي ستتقدم بطلب للحصول على الاعتماد من المؤسسة.

فيما شارك قسم الصناعات المعدنية، واللجنة العليا للمشاريع الريادية في تنفيذ المرحلة الثانية من النسخة الرابعة لبرنامج تمويل تنفيذ المشاريع الريادية للشباب "دلني على السوق".