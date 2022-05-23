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"مكافحة المخدرات" تضبط 78 فرش حشيش برفح

23 آيار / مايو 2022 01:23

"مكافحة المخدرات" تضبط 78 فرش حشيش برفح

رفح- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب غزة، أمس الأحد، 78 فرش حشيش خلال مهمة تفتيشية بالمحافظة.

وقال المقدم موسى ضهير مدير دائرة مكافحة رفح، إنه في إطار الجهود المستمرة في محاربة آفة المخدرات، تمكن عناصر المكافحة وبالاشتراك مع قوة من شرطة التدخل، من ضبط 78 فرش حشيش خلال مهمة تفتيش لمنزل وأرض زراعية بحي الجنينة برفح.

وأضاف ضهير، في تصريح مقتضب، أنه تم إلقاء القبض على 4 من مروجي المواد المخدرة خلال المهمة.

ولفت إلى أنه تمت إحالة ملف القضية، والمضبوطات كافة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وشدّد المقدم ضهير على أن مكافحة المخدرات ستستمر في العمل بكل قوة في ملاحقة تجار السموم ومروجيها، للحد من انتشارها وحماية المجتمع من أخطارها.

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