المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي يعقد اجتماعه الأول

غزة- الرأي

عقد المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، اجتماعه الأول بعد تشكُّله بقرار من وكيل الوزارة م. سمير مطير وذلك بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (25/159/2021) بشأن اعتماد نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية.

ويختص المجلس الاستشاري المكون من عشرة أعضاء يترأسهم وكيل الوزارة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة ، وتقديم التوصيات اللازمة.

ومن مهامه اقتراح ما يراه مناسبًا للعمل على النهوض بوزارة الحكم المحلي وباختصاصاتها، إضافة إلى البحث في وسائل التعامل مع ما يطرأ من أزمات وأوضاع تمس عملها بشكل مباشر.

وتوكل إلى المجلس الاستشاري مناقشة الاقتراحات مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الحكم المحلي .

كما يمكن للمجلس الاستشاري المكون من الخبراء والمختصين دعوة من يراه مناسبا من غير الأعضاء لحضور اجتماعاته ومناقشة المواضيع المطروحة واثراء النقاش.

واعتمد الأعضاء المجتمعون عدة لجان تتمثل بلجنة الاستثمار ولجنة تطوير الأداء المؤسسي لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي.

حيث تم الإتفاق على عقد اجتماع دوري لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة باختصاص المجلس