وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة تحققان بوفاة مواطن في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية في كفر الديك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الأوقاف الشرعية تحيي الذكرى ال “٧٤" للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 1228 مواطناً بينهم 165 طفلاً و11 امرأة الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية بوزارة الصحة تنظم حملة فحص ضغط الدم للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان "مساحات آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعلن بضرورة تحديث بيانات المواطنين لمشاريع الترميم
أخبار » الأخبار الحكومية

بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي

المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي يعقد اجتماعه الأول

23 آيار / مايو 2022 01:33

المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي يعقد اجتماعه الأول
المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي يعقد اجتماعه الأول

غزة- الرأي

عقد المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، اجتماعه الأول بعد تشكُّله بقرار من وكيل الوزارة م. سمير مطير وذلك بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (25/159/2021) بشأن اعتماد نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية.

ويختص المجلس الاستشاري المكون من عشرة أعضاء يترأسهم وكيل الوزارة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة ، وتقديم التوصيات اللازمة.

ومن مهامه اقتراح ما يراه مناسبًا للعمل على النهوض بوزارة الحكم المحلي وباختصاصاتها، إضافة إلى البحث في وسائل التعامل مع ما يطرأ من أزمات وأوضاع تمس عملها بشكل مباشر.

وتوكل إلى المجلس الاستشاري مناقشة الاقتراحات مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الحكم المحلي .

كما يمكن للمجلس الاستشاري المكون من الخبراء والمختصين دعوة من يراه مناسبا من غير الأعضاء لحضور اجتماعاته ومناقشة المواضيع المطروحة واثراء النقاش.

واعتمد الأعضاء المجتمعون عدة لجان تتمثل بلجنة الاستثمار  ولجنة تطوير الأداء المؤسسي لجنة التخطيط التنموي الاستراتيجي.

حيث تم الإتفاق على عقد اجتماع دوري لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة باختصاص المجلس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟