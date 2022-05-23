"التوجيه السياسي" يختتم سلسلة فعالياته بذكرى النكبة الـ74

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني سلسلة فعالياته بمحافظات القطاع، بعنوان "عائدون"، مع ذكرى "النكبة"، ومرور 74 عامًا على الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، وتهجير أهلها منها.

ونفّذت الهيئة 289 فعالية ونشاطًا شملت ندوات سياسية، ومحاضرات لكوادر الداخلية والنزلاء، ولقاءات جامعية، وجولات تعبوية، وأمسيات بحضور الوجهاء والمخاتير، ووقفات لضباط وأفراد وزارة الداخلية.

وكما وضمت الفعاليات طوابير أركان، ومحاضرات صفية، بالإضافة على إعداد نشرات توعوية حول ذكرى النكبة.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث يتذكر الفلسطينيون ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير، ويتزامن أيضًا مع ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل على أراضيهم التي هجروا منها.