سلطة الأراضي تبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات"الطابو"

غزة- الرأي

التقت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في سلطة الأراضي مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو".



وانقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام الأول : تجديد السجلات القديمة والمهترئة واستبدالها بأخرى جديدة مطبوعة للحفاظ على أملاك المواطنين والحكومة.



وشمل القسم الثاني ربط عقود الملكيات الخاصة بالطابو التي تم إدخالها من خلال مشروع الحوكمة لحوسبة الوزارات وسبق ذلك ، في حين اختص القسم الثالث بإدخال أرقام هويات المواطنين وربطها مع ملاك الأراضي المطوبة.



وأتمت الجهات المختصة إدخال عدد 17239 رقم هوية وبعد تدقيق أرقام الهويات المدخلة تم اعتمادها من اللجنة المختصة بشكل نهائي.



وأفادت وحدة التخطيط أنه تم مطابقة السجلات الورقية مع السجلات الإلكترونية وطباعة سجلات إلكترونية لعدد 33 ألف قسيمة و550 قطعة بواقع 140 سجلا.



ويهدف المشروع الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تجديد السجلات المهترئة غير القابلة للاستخدام، ومطابقة السجلات اليدوية مع البيانات المدخلة على الحاسوب، وطباعة سجلات جديدة لبيانات المالكين الحاليين، والتخلص من السجلات الثقيلة، ومواكبة التطور باستخدام السجلات المحوسبة والحفاظ على ملكيات وحقوق المالكين للأراضي المطوبة.