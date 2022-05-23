وكالة الرأي الفلسطينية النيابة والشرطة تحققان بوفاة مواطن في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية في كفر الديك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الأوقاف الشرعية تحيي الذكرى ال “٧٤" للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 1228 مواطناً بينهم 165 طفلاً و11 امرأة الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية بوزارة الصحة تنظم حملة فحص ضغط الدم للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان "مساحات آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعلن بضرورة تحديث بيانات المواطنين لمشاريع الترميم
أخبار » الأخبار الحكومية

بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

سلطة الأراضي تبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات"الطابو"

23 آيار / مايو 2022 01:38

سلطة الأراضي تبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات"الطابو"
سلطة الأراضي تبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات

غزة- الرأي

التقت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في سلطة الأراضي مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث التقرير النهائي لمشروع تجديد سجلات الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو".


وانقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام الأول : تجديد السجلات القديمة والمهترئة واستبدالها بأخرى جديدة مطبوعة للحفاظ على أملاك المواطنين والحكومة.


وشمل القسم الثاني ربط عقود الملكيات الخاصة بالطابو التي تم إدخالها من خلال مشروع الحوكمة لحوسبة الوزارات وسبق ذلك ، في حين اختص القسم الثالث بإدخال أرقام هويات المواطنين وربطها مع ملاك الأراضي المطوبة.


وأتمت الجهات المختصة إدخال عدد 17239 رقم هوية وبعد تدقيق أرقام الهويات المدخلة تم اعتمادها من اللجنة المختصة بشكل نهائي.


وأفادت وحدة التخطيط أنه تم مطابقة السجلات الورقية مع السجلات الإلكترونية وطباعة سجلات إلكترونية لعدد 33 ألف قسيمة و550 قطعة بواقع 140 سجلا.


ويهدف المشروع الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تجديد السجلات المهترئة غير القابلة للاستخدام، ومطابقة السجلات اليدوية مع البيانات المدخلة على الحاسوب، وطباعة سجلات جديدة لبيانات المالكين الحاليين، والتخلص من السجلات الثقيلة، ومواكبة التطور باستخدام السجلات المحوسبة والحفاظ على ملكيات وحقوق المالكين للأراضي المطوبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟