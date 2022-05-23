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للعام الدراسي 2021-2022

العمل: بدء الاختبارات النهائية بمراكز التدريب المهني

23 آيار / مايو 2022 01:43

العمل: بدء الاختبارات النهائية بمراكز التدريب المهني
العمل: بدء الاختبارات النهائية بمراكز التدريب المهني

غزة- الرأي

بدأ خمسمائة وسبعون طالباً صباح اليوم الإثنين، الاختبارات النهائية في كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بقطاع غزة.


وتشرفت الإدارة العامة للتدريب المهني على امتحانات نهاية العام التدريبي للعام 2021/2022م، والتي ستستمر لمدة أسبوع في كافة المراكز المهنية.


وتفقد مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، برفقة مدير دائرة المتابعة والإشراف المهني م. أحمد النجار، سير عملية تقديم الامتحانات في مراكز التدريب من خلال لجان التحكم والمراقبة الموجودة في المراكز، متقدمًا بالشكر والتقدير لكافة المدربين وطاقم الإدارة لما بذلوه من جُهد طوال فترة التدريب ومتمنياً لجميع المتدربين التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.
 

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