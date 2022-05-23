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التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان "مساحات آمنة"

23 آيار / مايو 2022 01:57

التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان "مساحات آمنة"
التنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل بعنوان

الوسطى- الرأي

عقد مركز تمكين المرأة و المجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في النصيرات   ورشة عمل للسيدات بعنوان مساحات آمنة.


حيث تعرفت المشاركات على  مفهوم المساحات الأمنة كمفهوم اجتماعي قديم يقصد به توفير مكان مخصص للنساء والفتيات بحيث تشعر بالراحة والأمان وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آراءهم بعيدا عن الخوف وذلك بوجود أخصائية اجتماعية متخصصة.


كما تعرفن على الهدف من المساحة الأمنة والمتمثل في تقوية وتمكين المرأة ومساعدتها في اتخاذ قرارات نابعة من ذاتها من أجل التغيير للأفضل.


  وتم إطلاع السيدات على شروط المساحة الأمنة الواجب توفرها كالسرية التامة والاستماع الجيد وتوفير الأمن والأمان واستيعاب جميع الفئات.

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