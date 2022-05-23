الرعاية الأولية بوزارة الصحة تنظم حملة فحص ضغط الدم للمواطنين

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية دائرة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ” WHO ” حملة لمدة اسبوع لفحص ضغط الدم للمواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 17أيار،حيث بدأت الحملة استقبال المواطنين اليوم الاثنين 05/23 من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي يوم الخميس الموافق05/26 .



وقال مدير عام الرعاية الصحية الاولية الدكتور/ ماهر شامية خلال كلمته ان هذه الحملة تستهدف الفئات العمرية من سن 18 عاماً فما فوق وذلك لملاحظة حدوث مرض الضغط بين الفئات العمرية الصغيرة كما وبين ان عدد المصابين بهذا المرض بلغ ال96,756 مريض في مراكز الرعاية الاولية ووكالة الغوث بنسبة 60% من النساء و 40% من الرجال، حيث اقيمت هذه الحملة في جميع محافظات قطاع غزة داخل مراكز الرعاية الاولية.



وبدورها قالت مدير دائرة الأمراض المزمنة في الرعاية الأولية الدكتورة / علا النجار أن هذه الحملة تهدف الى الاكتشاف المبكر لمرض ضغط الدم للمترددين على المراكز وذلك قبل ظهور الأعراض لدى الأشخاص والتركيز على فحص ضغط الدم بشكل دوري.



وأوضحت مديرة دائرة تمريض الرعاية الاولية ا. نائلة المصري ان هذه الحملة رسالة مهمة لتوعية المجتمع المحلي من عوامل خطورة هذا المرض القاتل الصامت، وبدوره وجهت الشكر للطواقم التمريضية الذي كان بدورهم العامل الأساسي في الحملة بما يقومون به من خدمات تمريضية وتثقيفية للمترددين.



وبين أ. معين الكريري مدير دائرة التثقف الصحي أن الفرق الطبية داخل المراكز قدمت النصائح الإرشادية والثقيفية للمترددين حول هذا المرض وطرق الوقاية منه موضحاً عوامل الخطورة وكيفية الوقاية منها.