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مدارس الأوقاف الشرعية تحيي الذكرى ال “٧٤" للنكبة

23 آيار / مايو 2022 02:04

مدارس الأوقاف الشرعية تحيي الذكرى ال “٧٤" للنكبة
مدارس الأوقاف الشرعية تحيي الذكرى ال “٧٤

غزة- الرأي

أحيت مدارس الأوقاف الشرعية الذكرى ال "74"للنكبة، من خلال تنفيذ الإذاعة المدرسية والأناشيد والكلمات الوطنية، بهدف التمسك بالثوابت والمقدسات حتى تحقيق العودة، بمشاركة جموع المعلمين والطلبة الذين رفعوا علم فلسطين ولافتات تحمل أسماء المدن والقرى الفلسطينية.

بدوره أكد مدير دائرة المدارس أ. عبد السلام قوصه على ضرورة ترسيخ المفاهيم والمبادئ الثابتة، واحياء ثقافة العودة واستعادة الحقوق التي سلبها الاحتلال بالقتل والتهجير، منوهاً بأن الأجيال القادمة هي من ستقود الأمة نحو النصر والتحرير، والخلاص من ظلم ووحشية الاحتلال.

وأوضح أن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقنا وانتزاعها من بين أنياب الاحتلال، والقادرة على وضع حدٍ لاستباحة الدم الفلسطيني وسرقة الأراضي وهدم البيوت وتشريد أهلها الأمنين وتهجيرهم، والاعتداء على المقدسات.

واستعرض قوصة أبرز المجازر التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

وأشاد بدور القائمين على هذه الأنشطة التي لا بد أن تكون حاضرة دائماً في جميع الفعاليات التي تنفذها المدارس للتوعية بالتاريخ الفلسطيني.

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