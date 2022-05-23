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لمدة 3 أشهر

"العمل" تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج

23 آيار / مايو 2022 02:04

وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين
وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروع تشغيل مؤقت حكومي بعنوان "صمود" لتوفير فرص عمل لعشرات الخريجين.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن الحكومة اعتمدت هذا المشروع بهدف تعزيز صمود الخريجين في ظل أزمة البطالة الكبيرة التي يعاني منها قطاع غزة.

وأضاف الغصين، أن المشروع يستهدف تشغيل 600 خريج لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار المستفيدين عن طريق رابط الجودة الذي تم الإعلان عنه بداية العام الماضي وسجّل من خلاله عشرات الخريجين، ووفق المعايير المعتمدة بالوزارة تلقائيًا عبر البرنامج الحكومي الإلكتروني.

وأشار إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه بداية الشهر المقبل، موضحًا أنه سيتم إعطاء جميع المستفيدين دورة خاصة للتأهيل الوظيفي من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بهدف إكسابهم بعض المهارات للاستفادة منها عند استلامهم للعمل.

وأوضح الغصين، أن وزارة العمل ستنفذ المشروع بالتعاون الكامل مع النقابات المختلفة لتوزيع المستفيدين على سوق العمل بالقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهدف إعطائهم فرصة لاستدامة أعمالهم بعد انتهاء المشروع. 

وأكد الغصين، أن وزارته تسعى للقيام بدورها لتخفيف أزمة البطالة في غزة إلى جانب العديد من المشاريع المختلفة، لافتا إلى أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة البطالة والعمل يتمثل بالخلاص من الاحتلال ورفع الحصار المفروض على القطاع.  

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