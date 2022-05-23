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التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات

23 آيار / مايو 2022 02:12

التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات
التنمية ولجان العمل الصحي ينظمان ندوة توعوية حول التوتر فترة الامتحانات

الوسطى- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة و المجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في  النصيرات ندوة توعوية عن القلق والتوتر أثناء فترة الامتحانات .


وتحدثت الأخصائية عن كيفية تخفيف التوتر  في خطوات تقع على عاتق الأم وهي المقارنة  وتتناول عدم مقارنة الام للطفل مع اقرانه من الطلاب في الدرجات ووقت الدراسة ومستواه الدراسي وتنظيم الام لوقت الطفل   وذلك من خلال عمل جدول منظم للدراسة والمراجعة مع مراعاة وجود وقت للعب والترفيه واللعب حتي لا يمل الطفل بالإضافة إلى التوقعات العالية .


و تناولت الاخصائية التنويه للامهات بعدم وضع سقف معين لدرجات الطفل وتهديده ومقارنته بالآخرين وذلك لعدم تشتيت الاطفال فكريا و نفسياً .


و في نهاية الندوة  تم وضع خطة مشتركة بين الأخصائية والسيدات للطفل في المراجعة ،،كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي ممكن أن تنفذ مع الاطفال لخلق جو من الهدوء و الراحة عند الطفل .


وحضر الندوة ٢٠ سيدة من أمهات اطفالنا بوحدة المكتبة والطفل المبدع .

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