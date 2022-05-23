التنمية الاجتماعية تنهي البرنامج التدريبي المهني الأول للعام 2022

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي المهني للباحثين الاجتماعيين في مجال إدارة الحالات المرشحة للإستفادة من المشاريع الصغيرة ومشاريع الترميم , حيث تم عقد عدد 2 لقاء تدريبي بمديرية خانيونس والوسطى استهدف 58 باحث اجتماعي وموجه مهني بالمديريات.



بدورها أفادت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن هذا البرنامج يستهدف الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية بكافة المديريات بالمحافظات لرفع قدراتهم ومهاراتهم في مجال ترشيح الأسر للاستفادة من المشاريع الصغيرة ومتابعتها بهدف التمكين الاقتصادي واستهداف الأسر التي بحاجة لترميم مساكنهم وتحسين سبل المعيشة، ويتم تنفيذه تتابعيا ليشمل كافة مديريات قطاع غزة



من جانبها أفادت أ. آلاء لولو مدير قسم تنمية الموارد البشرية بأن التدريب نفذ بمديرية الوسطى وخان يونس على مدار يومين وبمشاركة الأستاذ محمد أبو العلا مدير دائرة تنمية المجتمع المحلي والذي قدم شرحا تفصيليا لشروط استهداف الأسر للحصول على مشاريع صغيرة وآلية متابعة الباحث الاجتماعي للأسر المستهدفة حتى ايصالهم لمرحلة التمكين الاقتصادي



وقدم المهندس هاني الشواف من دائرة التعاون الدولي شرحا مفصلا لمعايير استهداف الأسر للاستفادة من خدمات الترميم وكيفية تقييم الباحث لمنازل الأسر الفقيرة ضمن المعايير المتفق عليها مع المؤسسات المانحة ووزارة الأشغال، وقد تم تغطية جوانب فنية متعددة ومفصلة تخدم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية.