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ضمن برنامج "شركاء من أجل العدالة"..

النيابة العامة تستعرض خدماتها المقدمة للمؤسسات الحكومية

23 آيار / مايو 2022 02:20

النيابة العامة تستعرض خدماتها المقدمة للمؤسسات الحكومية
النيابة العامة تستعرض خدماتها المقدمة للمؤسسات الحكومية

غزة- الرأي

عقدت النيابة العامة ورشة عمل في مقر ديوان النائب العام، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ حسني الهباش، ووكيل ديوان النائب العام المستشار/ إبراهيم كلش، ومدير دائرة الحاسوب بالنيابة م. رابحة القهوجي، ومفوّضِي الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتعريف بسلسلة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمؤسسات الحكومية التي أطلقتها النيابة العامة ضمن برنامج النيابة "شركاء من أجل العدالة" في شهر مارس المنصرم، والتي تأتي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية، من خلال تقديم الخدمة عبر بوابتها الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لمفوّضي الوزارات من استخدامها.

وأكد المستشار/ الهباش، حِرص النيابة العامة على الارتقاء بمستويات خدماتها المقدمة للمؤسسات الحكومية، وتقوم بتركيز الجهود على التحول الذكي في مجالات العمل المختلفة، والسعي إلى مواكبة أحدث معطيات التقنية وتوظيفها بمهارة في سياق الأعمال والخدمات التي تقدمها، لذا قامت بتعزيز تسهيل تقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال فتح حساب لمفوّض من المؤسسة الحكومية، والذي يُتيح له التعامل مع الخدمة.

وبدروه، استعرضت م. القهوجي سلسلة الخدمات المُطلَقَة والتي تتمثل في ست خدمات رئيسية، وهي: الشكاوى الإلكترونية، والقضايا والاستدلالات، والطلبات الإلكترونية، والمظالم الإلكترونية، وتصوير الملف، والإجراءات المتاحة للاطلاع؛ تحقيقاً لمزيد من الجودة لمتلقي الخدمات العدلية، وتكريساً لأواصر الثقة بين النيابة العامة وشركاء العدالة، وارتقاءً بمستوى خدماتها الالكترونية لمختلف المتعاملين، واستمراريةً لعطائها في التحول الرقمي.

وخلال الورشة استعرض م. محمود عواد من دائرة الحاسوب بالنيابة العامة آلية استخدام الخدمات، من إضافة شكاوى وطلبات وتظلمات إلكترونية، والاطلاع على آخر الإجراءات في الملفات ومتابعتها.

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