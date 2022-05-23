الأوقاف تمنع العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا العام

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، منع العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا العام 1443هـ / 2022م.

وأكدت في تصريح صحفي وصل "وكالة الرأي"، أنه يتعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ / 2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.

وذكرت أن ذلك يأتي التزاماً بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية.

وحذرت المواطنين من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً, ومن يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية