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الصحة: واقع صحي مرير يعيشه مرضى الاورام بغزة

23 آيار / مايو 2022 08:06

غزة- الرأي:

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد ابو سلمية: "إن واقع صحي مرير وصعب يعيشه مرضى الاورام في قطاع غزة، حيث أنهم محاصرين بأزمات صعبة ومعقدة باعدت بينهم وبين حقوقهم العلاجية".

وتابع في تصريح له: "إن القيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المرضى عبر حاجز بيت حانون ، تهدد حياة العشرات من مرضى الاورام المحولين الى مستشفيات الضفة والداخل المحتل".

وأكد أبوسلمية أن أكثر من 35 % من مرضى الاورام لازالوا ينتظرون سماح الاحتلال لهم بمغادرة قطاع غزة منذ أشهر طويله

وشدد على أن تأخر حصول مرضى الاورام على علاجهم في الوقت المناسب عرض الكثير منهم لمضاعفات صحية خطيرة افقدتهم حياتهم

وطالب أبوسلمية الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال لوقف اجراءاته اللاأخلاقية وغير الانسانية بحق مرضى الأورام والذين يتجرعون مرارة الألم مرتين.

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