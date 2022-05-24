أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

09:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2256) الثلاثاء 24/5/2022

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟