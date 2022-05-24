أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 24/05/2022:
كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"
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24 آيار / مايو 2022 08:42
غزة- الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 24/05/2022:
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09:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2256) الثلاثاء 24/5/2022