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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

24 آيار / مايو 2022 08:42

غزة- الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 24/05/2022:

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