النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2256) الثلاثاء 24/5/2022
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية تُحذر من اعتداءات المُستوطنين بعد التنكيل بشابين ومُحاولة اختطاف ثالث
وزير خارجية فلسطين: سنعطي الإدارة الأميركية فرصة أخرى
حمادة يدعو إلى النفير نحو الأقصى الأحد القادم وتصعيد المواجهات مع الاحتلال
البطش: تهديد الاحتلال باقتحام الأقصى رسالة حرب
أخبار إسرائيلية
عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي يحذّر من “حرب دينية” رداً على التحركات في القدس
عضوة الكنيست العربية ريناوي تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل
البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات
استقالة مدير ديوان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في مؤشر جديد على تصدع الائتلاف الحكومي
إسرائيل: اكتشاف جثة ثانية يضفي مزيدا من الغموض على لغز اختفاء الأطفال
نتنياهو: الأزواج الشباب لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام
نائبة إسرائيلية تنضم مجددا للائتلاف لتنهي أزمة سياسية
تقرير: تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري
حكومة إسرائيل: لا نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي
هآرتس: أمر تقييدي يمنع نشر وثائق تاريخية عن مذبحة كفر قاسم
الحراسة على المتطرف بن غفير تقترب من غانتس بعد زيادة التهديدات ضده
تقديرات إسرائيلية: حماس غير معنية بجولة قتال جديدة
اخبار دولية
الاحتلال يمنع وفدا أوربيا من دخول فلسطين جاء لبحث اغتيال شيرين أبو عاقلة
وزير الخارجية التركي يصل تل أبيب اليوم ويلتقي الرئيس عباس في رام الله
حملة في أميركا لوقف هدم منازل سكان مسافر يطا
البرلمان الأوروبي: نأسف لمنع "إسرائيل" زيارة وفدنا إلى فلسطين
أخبار عربية
غضب فلسطيني ـ أردني لاقتحام مستوطنين إسرائيليين الأقصى
وزير الخارجية التركي يزور الأراضي فلسطين وإسرائيل
وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان.. المدافع عن المسجد الأقصى
الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى
أمير قطر في دافوس: شيرين أبو عاقلة قُتلت وحُرمت من جنازة تصون
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين: راسلنا “الجنائية الدولية” بشأن “إعدام” أبو عاقلة
قوات الاحتلال تنفذ هجمات على حدود غزة والطائرات الاستطلاعية تملأ سماء القطاع
مؤسسات الأسرى ترصد مضاعفة الاحتلال لعمليات الاعتقال… والخارجية تتهم “ميليشيات المستوطنين” باختطاف الأطفال
رسائل تحذير فلسطينية ودعوات للرباط مع اقتراب “مسيرة الأعلام” …وحكومة تل أبيب تسارع للإعلان عن عدم تغيير وضع “الستيتوس كوو”
الاحتلال يدمر درجا يقود للإبراهيمي في الخليل ويهدم منزلين ويخطر 3 منازل والخارجية الفلسطينية تحذر من خطف أطفال
اقتحام المستوطنين للأقصى الأحد المقبل: سيناريوهان لحالة استفزاز عالي الوتيرة وتصاعد حملات التنديد الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني وسط الضفة الغربية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يواصل حملة اعتقالات في الضفة
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية ويبعد 3 آخرين عن القدس 30 يومًا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية ويبعد 3 آخرين عن القدس 30 يوما
الاستثمار الأوروبي يفتتح أول مكتب دائم له بالأراضي الفلسطينية
إسرائيل.. ثاني رفْع للفائدة خلال شهر على وقع مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية
الغد الأردنية
الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس
إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم
فيديو.. طالبة فلسطينية ترفع علم بلدها وترفض مصافحة بلينكن في حفل تخرجها
“مسيرة الأعلام” تنذر بمواجهة جديدة في القدس المحتلة
فلسطين: زكريا .. أخوك داوود استشهد
الاحتلال اعتقل 1228 فلسطينيا بينهم 165 طفلا و11 امرأة في نيسان الماضي
عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”
متطرفون يستعدون لاقتحام “الأقصى” وهدم قبة الصخرة نهاية الشهر
الشرق القطرية
المفتي العام للقدس يحذر من تبعات السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يقص أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي لاستكمال مصعد كهربائي تهويدي
طالبة فلسطينية ترفض مصافحة وزير الخارجية الأمريكي بحفل تخرجها.. ما علاقة شيرين أبو عاقلة؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عائلة الرجبي تواصل الاعتصام داخل خيمة أمام ركام منزلها في القدس
قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين وتعتقل شقيق منفذ عملية (تل أبيب)
8 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن "إيشل"
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة بالداخل المحتل
إصابة "رضيع" خلال مهاجمة مستوطنين مركبات الفلسطينيين شمال نابلس
الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن البلدة القديمة
الاحتلال يحول أحد طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت إلى الاعتقال الإداري
الصحة: قيود الاحتلال تهدد حياة مرضى الأورام بغزة
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية
الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين الجنوبي خلف الجدار جنوب قلقيلية
8 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن "إيشل"
قوة إسرائيلية خاصة تعتقل همام خازم شقيق منفذ عملية تل أبيب
الخليل: الإفراج عن شاب اعتقله جنود الاحتلال بعد مسيرة رافضة لتهويد "الإبراهيمي"
الأسير إبراهيم حامد يدخل سنته الـ17 في سجون الاحتلال
اتفاقية تعاون بين بلدية طولكرم ونقابة المهندسين
الحياة الجديدة
حرب الرواية.. إسرائيل تحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني بقيود منصات التواصل
الاحتلال ينكّل بمواطنين على حواجز عسكرية في جنين
الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن البلدة القديمة لمدة شهر
جريدة الأيام
الاحتلال يبدأ بقطع أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي
مالية" غزة تشرع بفرض ضريبة على منتجات الضفة الواردة للقطاع
شرطة الاحتلال تواصل استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس
النقب: الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة "بن غوريون"
جيش الاحتلال يواصل إنكار اغتياله شيرين: "لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط...
وكالة صفا
الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين بقلقيلية
18 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية
"حماس" تنعى الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان
النائب نعيم تستنكر منع وفد برلماني أوروبي دخول الأراضي الفلسطينية
حماس: هدم أجزاء من الدرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي انتهاك صارخ
حنيني: مواصلة استهداف عائلة الشهيد رعد خازم فشل وعجز إسرائيلي
الاحتلال يعتقل شقيق منفذ عملية "تل آبيب" رعد حازم
الاحتلال يخطر بهدم منازل ووقف العمل بأخرى جنوبي الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
جرافات الاحتلال تهدم مسجدًا جنوب قلقيلية
الإعلام الحكومي يطلق مسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة
الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
المرور: إصابتان في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
الأشغال والتنمية توقعان عقدًا لإنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة
الأشغال تعلن بضرورة تحديث بيانات المواطنين لمشاريع الترميم
فلسطين اليوم
بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
وسط مواجهات عنيفة وتواجد أمني مكثف ..الاحتلال يقتحم بلدة جبع جنوب جنين
هآرتس: الاستخبارات وأجهزة الاحتلال لم يكن لديها أي معلومات مسبقة عن الشهيد رعد حازم
القائد زياد النخالة: "سيف القدس" أكّدت إمكانية تحقيق الانتصار على العدو
قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة
أمير قطر: شيرين أبو عاقلة قُتلت وحُرمت من جنازة تصون كرامة الموتى
بالصور "الرابطة الإسلامية" تنظم يوماً ترفيهياً بالكلية العربية شرق محافظة رفح
سما نيوز
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة
الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم
شرطة الاحتلال الاسرائيلي تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى
يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب
جيش الاحتلال يقرر تأجيل مناورة في غلاف غزة خشية من ذلك .
الصليب الأحمر: مغادرة ٨ من أهالي معتقلي غزة لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل"
طلاب فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في جامعة "بن غورويون" ببئر السبع
القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة جورجيا الأميركية
عرب 48
قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين
12 معتقلا بالضفة ومواجهات في حوسان وجبع
إصابة حرجة لرضيع جرّاء مهاجمة مستوطنين مركبات شمال نابلس
الاحتلال يعتقل شقيق منفذ عملية تل أبيب قرب نابلس
المرجعيات الدينية في القدس: لا نعترف بأي قرار أو قانون إسرائيلي بشأن الأقصى
وكالة وفا
"السياحة والآثار" تدعو "اليونسكو" للتدخل لوقف
مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 أيار (مايو)
- 2006م فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي تقتل المجاهد سالم قديح أحد أبناء القسام وتصيب اثنين آخرين بعد اختطافهما شرق خانيونس.
- 2006م أربعة شهداء وعشرات الجرحى في اقتحام صهيوني لمدينة رام الله، واندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والأهالي، وقد أسفرت العملية عن اعتقال محمد حامد الشوبكي قائد الجهاد الإسلامي في منطقة قلقيلية من إحدى العمارات في رام الله.
- 2004م الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته في رفح بعد ان دمر البنية التحتية تدميراً كاملا وسقط خلالها 72مشهيداً وأصيب المئات.
- 1995م وفاة الفلسطيني يوسف الشعراوي في مركز اعتقال في غزة نتيجة التعذيب على يد المخابرات العامة الفلسطينية. بلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا نحبهم تحت التعذيب في السجون الفلسطينية نحو خمسة وعشرين شخصا بين عامي (1994 - 1999).
- 1994م مصرع ثلاثة فلسطينيين صدمهم باص إسرائيلي يقلّ مستوطنين شمال الضفة الغربية.
- 1993م مقتل فلسطيني برصاص وحدة إسرائيلية خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
- 1992م اشتباك مسلح في مدينة غزة بحي الصبرة واستشهاد ياسر حماد الحسنات ومروان فرج الزايغ ومحمد حسن قنديل وهم من كتائب الشهيد عز الدين القسام ومقتل جندي إسرائيلي حسب اعتراف قوات الاحتلال.
- 1991م مجلس الأمن يعلن ان إجراء إبعاد أربعة فلسطينيين الذي قامت به السلطات الإسرائيلية يوم 18/5/1991م يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف المعقودة في 12/8/1949 التي تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.
- 1950م صدور بيان بين واشنطن ولندن وباريس يتعهد بالحفاظ على الكيانات القائمة في الشرق الأوسط.
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