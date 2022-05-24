غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2256) الثلاثاء 24/5/2022

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية تُحذر من اعتداءات المُستوطنين بعد التنكيل بشابين ومُحاولة اختطاف ثالث

البطش: تهديد الاحتلال باقتحام الأقصى رسالة حرب

أخبار إسرائيلية

عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي يحذّر من “حرب دينية” رداً على التحركات في القدس

عضوة الكنيست العربية ريناوي تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل

البنك"المركزي" الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 8 سنوات

استقالة مدير ديوان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في مؤشر جديد على تصدع الائتلاف الحكومي

إسرائيل: اكتشاف جثة ثانية يضفي مزيدا من الغموض على لغز اختفاء الأطفال

نتنياهو: الأزواج الشباب لن يكون بإمكانهم قريبا شراء الطعام

نائبة إسرائيلية تنضم مجددا للائتلاف لتنهي أزمة سياسية

تقرير: تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري

حكومة إسرائيل: لا نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي

اخبار دولية

الاحتلال يمنع وفدا أوربيا من دخول فلسطين جاء لبحث اغتيال شيرين أبو عاقلة

حملة في أميركا لوقف هدم منازل سكان مسافر يطا

أخبار عربية

الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين: راسلنا “الجنائية الدولية” بشأن “إعدام” أبو عاقلة

قوات الاحتلال تنفذ هجمات على حدود غزة والطائرات الاستطلاعية تملأ سماء القطاع

مؤسسات الأسرى ترصد مضاعفة الاحتلال لعمليات الاعتقال… والخارجية تتهم “ميليشيات المستوطنين” باختطاف الأطفال

رسائل تحذير فلسطينية ودعوات للرباط مع اقتراب “مسيرة الأعلام” …وحكومة تل أبيب تسارع للإعلان عن عدم تغيير وضع “الستيتوس كوو”

الاحتلال يدمر درجا يقود للإبراهيمي في الخليل ويهدم منزلين ويخطر 3 منازل والخارجية الفلسطينية تحذر من خطف أطفال

اقتحام المستوطنين للأقصى الأحد المقبل: سيناريوهان لحالة استفزاز عالي الوتيرة وتصاعد حملات التنديد الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني وسط الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية ويبعد 3 آخرين عن القدس 30 يومًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية ويبعد 3 آخرين عن القدس 30 يوما

الاستثمار الأوروبي يفتتح أول مكتب دائم له بالأراضي الفلسطينية

إسرائيل.. ثاني رفْع للفائدة خلال شهر على وقع مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية

الغد الأردنية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس

إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم

فيديو.. طالبة فلسطينية ترفع علم بلدها وترفض مصافحة بلينكن في حفل تخرجها

الشرق القطرية

المفتي العام للقدس يحذر من تبعات السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يقص أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي لاستكمال مصعد كهربائي تهويدي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

8 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن "إيشل "

القدس المحلية

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل همام خازم شقيق منفذ عملية تل أبيب

الخليل: الإفراج عن شاب اعتقله جنود الاحتلال بعد مسيرة رافضة لتهويد "الإبراهيمي"

الأسير إبراهيم حامد يدخل سنته الـ17 في سجون الاحتلال

اتفاقية تعاون بين بلدية طولكرم ونقابة المهندسين



الحياة الجديدة

حرب الرواية.. إسرائيل تحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني بقيود منصات التواصل

الاحتلال ينكّل بمواطنين على حواجز عسكرية في جنين

الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن البلدة القديمة لمدة شهر

جريدة الأيام

الاحتلال يبدأ بقطع أجزاء من درج الحرم الإبراهيمي

مالية" غزة تشرع بفرض ضريبة على منتجات الضفة الواردة للقطاع

شرطة الاحتلال تواصل استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس

النقب: الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة "بن غوريون"

جيش الاحتلال يواصل إنكار اغتياله شيرين: "لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الأشغال تعلن بضرورة تحديث بيانات المواطنين لمشاريع الترميم

فلسطين اليوم

سما نيوز

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

الحرس الثوري الايراني يهدد اسرائيل:الرد سيكون قاسيا وستندمون على جريمتكم

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

جيش الاحتلال يقرر تأجيل مناورة في غلاف غزة خشية من ذلك .

الصليب الأحمر: مغادرة ٨ من أهالي معتقلي غزة لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل"

القواسمي يحاضر بطلبة من جامعة جورجيا الأميركية

عرب 48

قلقيلية: الاحتلال يهدم مسجد عرب الرماضين

إصابة حرجة لرضيع جرّاء مهاجمة مستوطنين مركبات شمال نابلس

الاحتلال يعتقل شقيق منفذ عملية تل أبيب قرب نابلس

المرجعيات الدينية في القدس: لا نعترف بأي قرار أو قانون إسرائيلي بشأن الأقصى

وكالة وفا

"السياحة والآثار" تدعو "اليونسكو" للتدخل لوقف

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

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