أوقاف غزة تفتتح مسجد "ابن حجر العسقلاني" بالمحافظة

غزة-الرأي

افتتحت مديرية أوقاف غزة مسجد "ابن حجر العسقلاني" في منطقة الزيتون جنوب المحافظة، بحضور مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، ولجنة الاعمار وقيادات مجتمعية وشخصيات اعتبارية، ولفيف من العلماء والدعاة والمواطنين.

بدوره ،أكد سالم أن انتشار المساجد في الأرض ورفع ذكر الله فيها، من أعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالي، منوهاً بأن المسجد ساحة للعبودية وملاذ من مشاغل الدنيا، وتزيد من العلاقات الاجتماعية محبةً وأخُوّة.

ودعا سالم رواد المسجد لإحيائه بإقامة الفرائض وحلقات التحفيظ والذكر، واستقطاب الشباب ليكونوا عُمّاراً جدد لبيوت الله، مشيداً بجهود لجنة الاعمار المبذولة على بناء هذا الصرح الرباني، سائلاً المولي أن يكون في ميزان حسناتهم.

