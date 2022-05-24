الأوقاف تنعى الشيخ الداعية الجليل أحمد عبد العزيز القطان

غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ الداعية الجليل أحمد عبد العزيز القطان، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز "76عامًا", قضاها في خدمة الدعوة إلى الله تعالى، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية.

وتقدمت وزارة الأوقاف باحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد، وعائلته، ودولة الكويت الشقيقة، والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وحسن العزاء.

يُذكر أن الشيخ أحمد القطان من مواليد عام 1946م، وهو داعية إسلامي كويتي، وخطيب منبر، ومفكر, تخرج من معهد المعلمين سنة 1969م، وكان من أبرز، وأشهر خطباء المنابر في الثمانينات، وأول التسعينات.

كان الشيخ القطان يُلقب بخطيب منبر الدفاع عن المسجد اﻷقصى، وكان من أشد المدافعين عن المسجد الأقصى، ومختلف قضايا الأمة الإسلامية، وله العديد من المؤلفات الإسلامية القيمة.

