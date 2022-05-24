العمل تشرع بترويج التخصصات المهنية لطلاب المدارس الحكومية

غزة-الرأي

شرعت دائرة التدريب المهني بمحافظة رفح، بتنفيذ خطتها الترويجية للتخصصات المهنية، والتي استهدفت طلاب مدرسة "فتحي الشقاقي وبئر السبع الثانوية".



وناقش ممثل التدريب المهني أ. محمد عبد العال خلال زيارته للمدرستين خطة العمل المراد تنفيذها في العام الدراسي الجديد، مشيرا خلال كلمة وجهها للطلاب أن خطة الإدارة العامة للتدريب المهني تتضمن بدايةً استهداف طلاب الصف العاشر، موضحا لهم أهمية المركز والأقسام المهنية التي يقدمها.



وقال عبد العال :"الأقسام الموجودة بالمركز لها أهمية كبيرة، تكمن في تخريج كفاءات مهنية من الطلاب، من خلال تقديم تدريب بأحدث منهجيات التدريب".



وأشار إلى أن الدورات النظامية مدتها عام تدريبي، تشمل الأقسام المهنية "القصارة والدهان والبلاط والسباكة والكهرباء العامة والحدادة واللحام والطوبار وأعمال الألومنيوم".



واوضح عبدالعال أن الدورات القصيرة مدتها 4 شهور، تُكسب الطلبة مهارات مميزة تؤهلهم لدخول سوق العمل في عدة مجالات، متمثلة في دورة صيانة الإلكترونيات والحاسوب- وأنظمة الكاميرات والإنذار- و ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب".



وأكد على أن دائرة تدريب مهني رفح تسعى جاهدة إلى منح فرصة دمج الخريجين بسوق العمل من خلال عدة حوافز ومشاريع تستهدف الخريجين المتميزين بما تتوافق مع توجهاتهم وميولهم المهنية بالدرجة الأولى.



وأفاد بوجود نماذج طلابية مميزة تخرّجت من المركز، والتحقت بسوق العمل المحلي بشكل إيجابي، واستطاعت مواكبة كل التطورات بسوق العمل.



وأضاف :"سيتم الاستعانة بالمرشدين التربويين في المدارس لحث الطلاب ذوي الاهتمام والميول المهني للتسجيل في المركز والاستفادة من برامجه التدريبية المميزة".



وتقدم عبد العال بالشكر لمديرية التربية والتعليم برفح، على سرعة استجابتها لخطة التدريب المهني، ولمدراء المدارس على تعاونهم الكامل مع وزارة العمل.

