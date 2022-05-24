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عمل الوسطى تبدأ حملة تفتيش على الاستراحات والشاليهات

24 آيار / مايو 2022 10:52

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غزة-الرأي

بدأ قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة الوسطى،  بحضور لجنة العمل المشتركة في الوسطى، والتي تضم وزارة الصحة والدفاع المدني والمباحث وبلدية النصيرات، حملتهم التفتيشية على الاستراحات والشاليهات على شاطئ بحر المحافظة.
وأوضح قسم التفتيش وحماية العمل أن الحملة تهدف إلى متابعة التزام الشاليهات والاستراحات باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاصحاحات المهنية المطلوبة للوصول إلي بيئة عمل آمنة ولائقة، وصيف آمن للمواطنين.
 

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