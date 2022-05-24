العمل التعاوني تتفقد سير العمل بجمعية علي بن أبي طالب

غزة-الرأي

تفقد موظفو هيئة العمل التعاوني، ممثلا بالاستاذ علاء الميناوي، وأ. محمود اصليح، وذلك للاطلاع على سير العمل في جمعية علي بن أبي طالب التعاونية للإسكان.

واطلع موظفو الهيئة على سير العمل، حيث انتهت الجمعية من البناء، وستبدأ بالتشطيبات الخارجية تمهيدا لتسليم الشقق لأصحابها.

ويتكون المشروع الإسكاني من ٨٤ شقة سكنية في برج واحد، استفاد منها فئة الشباب وأصحاب الدخل المحدود بدفعات ميسرة وتقسيط مريح، من خلال التعاون بين الجمعية والبنوك المحلية.

وتسعى هيئة العمل التعاوني على نشر الفكر التعاوني في جميع محافظات قطاع غزة، لضمان تقديم خدمات أفضل لسكان القطاع، ولتحقيق أكبر فائدة لهم.

