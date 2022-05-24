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عمل خانيونس تنتهي من مقابلات تشغيل ذوي الإعاقة لصالح وزارة الصحة

24 آيار / مايو 2022 10:58

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غزة-الرأي

أنهت مديرية عمل محافظة خان يونس، مقابلات المشروع النرويجي والألماني، الهادف إلى تشغيل مؤقت لصالح مشروع الإنعاش الاقتصادي، في مرحلته الثالثة لفئة المعاقين من الذكور والإناث.
وأفاد أ. سامي عليان مدير مديرية عمل خان يونس إلى أن العمل سيكون لصالح وزارة الصحة، في المشروع الممول من الحكومتين الألمانية والنرويجية، والمنفذ من مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالشراكة مع وزارة العمل، مشيرا إلى إجراء مقابلات لعدد (15) شخص مرشح من ذوي الإعاقة.
وأشرف على المقابلات ممثل مديرية العمل أ. عزيز الددا من قسم خدمات التشغيل، وممثل عن مجموعة غزة للثقاف والتمنية أ. مهند جرادة.
وتحرص وزارة العمل على تشغيل ما نسبته 5 % من ذوي الإعاقة، وفقا لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.
 

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