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للعمل ضمن المشروعين الألماني والنرويجي

عمل رفح تعقد مقابلات ذوي الإعاقة

24 آيار / مايو 2022 11:00

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غزة-الرأي

عقد قسم خدمات التشغيل بمديرية عمل محافظة رفح،  مقابلات شخصية لعدد ( 9 ) عمال وعاملات من ذوي الإعاقة، للعمل ضمن المشروعين الألماني والنرويجي.
بدوره، أوضح قسم التشغيل أن المقابلات ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الإنعاش الاقتصادي، والذي يهدف إلى توفير العمل الكريم في قطاع غزة، والممول من الحكومتين الألمانية والنرويجية، والمنفذ من مجموعة غزة للثقافة والتنمية بالشراكة مع وزارة العمل.
ونوه التشغيل إلى أن العمل سيكون لصالح وزارة الصحة، علماُ أن نسبة استفادة ذوي الإعاقة تعادل 5% من فرص التشغيل المؤقت، حيث تعمل الوزارة على دمجهم للعمل في العديد من المؤسسات الحكومية.
 

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