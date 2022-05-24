إصابة واشتباكات مسلحة إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت العديد من الطرق.

وقالت مصادر محلية، إن رصاص الاحتلال الحي أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني في قدمه خلال الاقتحام.

وبينت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب عملية الاقتحام.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال حاصروا أحد المنازل في حي الهدف بالمخيم وطالبوا أحد الشبان الفلسطينيين بتسليم نفسه.

وأوضحت أن الجنود استهدفوا المنزل بعدد من القذائف في محاولة لإجبار الشاب على الخروج، مؤكدة أن الحدث لا زال مستمراً.