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سلطة المياه تنفذ زيارة ميدانية لموقع حفر بئر في مدينة غزة

24 آيار / مايو 2022 11:04

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غزة-الرأي

نفذ مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م. مازن البنا زيارة ميدانية لموقع تنفيذ مشروع حفر بئر مياه لصالح بلدية غزة في منطقة النفق في مدينة غزة و بتمويل من هيئة الزكاة الفلسطينية و تنفيذ و اشراف من جمعية لجنة زكاة الرمال الشمالي ،  بمشاركة وفد من من لجنة زكاة الرمال الشمالي م.صابرين المبيض، واستشاري المشروع م.رمضان نعيم، وممثل عن بلدية غزة م.طالب صيام..
وتستهدف الزيارة موقع حفر البئرللوقوف و المتابعة الميدانية  لتنفيذ المشروع فعليا، و التأكد من عملية التنفيذ وفق محددات و شروط سلطة المياه و جودة البيئة للتأكد من نجاح المشروع بخصوص انتاجية البئرو لضمان توفير مصادر مياه كافية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
حيث تضمن الزيارة وفد من كلا من لجنة زكاة الرمال الشمالي م.صابرين المبيض، واستشاري المشروع م.رمضان نعيم، وممثل عن بلدية غزة م.طالب صيام.

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