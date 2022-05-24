سلطة المياه تستقبل مدير وحدة المختبرات في وزارة الزراعة

غزة-الرأي

اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا ، في مكتبه، مع الدكتور محمد العبادسة مدير وحدة المختبرات في وزارة الزراعة ورئيس لجنة تحديد اسعار التحاليل الكيميائية و البيولوحية .



بدوره، اكد د.محمد العبادسة وجود مجموعة من التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي يمكن ان تجريها المختبرات الحكومية في الوزارات المختلفة لخدمة المواطن في قطاع غزة .

حيث تتكون اللجنة من وزارة الزراعة رئيسا و عضوية وزارة الصحة و وزارة الاقتصاد و سلطة المياه و جودة البيئة.



من جهتها ، بينت المرشدة البيئة أ.اسراء جبر ان الهدف من الاجتماع هو وضع اللمسات الاخيرة على مخرجات اللجنة المختصة وبحث سبل التعاون بين السلطة و وزارة الزراعة في مجال تطوير المختبرات لدى كلا الجانبين بالاضافة الى بحث افق ايجاد تمويلات خارجية لتطوير هذه المختبرات و التعاون المشترك في انجاز برامج مشتركة لمراقبة مياه الخزان الجوفي و المياه العادمة و تاثيراتها على الخزان الحوفي.

