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لتحديد أسعار التحاليل بالمختبرات الحكومية

سلطة المياه تستقبل مدير وحدة المختبرات في وزارة الزراعة

24 آيار / مايو 2022 11:07

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غزة-الرأي

اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا ، في مكتبه، مع الدكتور محمد العبادسة مدير وحدة المختبرات في وزارة الزراعة ورئيس لجنة تحديد اسعار التحاليل الكيميائية و البيولوحية .


بدوره، اكد د.محمد العبادسة وجود مجموعة من التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي يمكن ان تجريها المختبرات الحكومية في الوزارات المختلفة لخدمة المواطن في قطاع غزة .
حيث تتكون اللجنة من وزارة الزراعة رئيسا و عضوية وزارة الصحة و وزارة الاقتصاد و سلطة المياه و جودة البيئة.


من جهتها ، بينت  المرشدة البيئة أ.اسراء جبر ان الهدف من الاجتماع هو وضع اللمسات الاخيرة على مخرجات اللجنة المختصة وبحث سبل التعاون بين السلطة و وزارة الزراعة في مجال تطوير المختبرات لدى كلا الجانبين بالاضافة الى بحث افق ايجاد تمويلات خارجية لتطوير هذه المختبرات و التعاون المشترك في انجاز برامج مشتركة لمراقبة مياه الخزان الجوفي و المياه العادمة و تاثيراتها على الخزان الحوفي.
 

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