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بلدية خان يونس تستكمل إنشاء أبراج الإنقاذ البحري

24 آيار / مايو 2022 11:08

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غزة-الرأي

تواصل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة إنشاء أبراج الإنقاذ البحري الواقعة على امتداد شاطئ البحر البالغ طوله (8.5) كيلو متر بدعم من إيرادات البلدية وإشراف وزارة الحكم المحلي على عمل المنقذين، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المصطافين للموسم الحالي، ضمن حملة شاطئ نظيف لصيف لطيف.
وذكر مُسير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. عمر مطر أن استكمال إنشاء أبراج الإنقاذ البحري جاء في إطار جهود البلدية المكثفة لتعزيز الخدمات والاستعداد الجيد لموسم الاصطياف لتأمين حياة المصطافين ومرتادي الشاطئ.
وأوضح م. مطر أن إنشاء أبراج الإنقاذ سيساهم في حماية المصطافين كونه يساعد المنقذين في متابعة الشاطئ على الوجه الأكمل، وكذلك الإسهام في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح السباحة بها، لافتًا إلى أن البلدية لديها (32) برج إنقاذ تم تجهيزها بالمواد المطلوبة لتسهيل عمل المنقذين.
 

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