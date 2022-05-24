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بلدية دير البلح تزيل التعديات على شاطئ البحر

24 آيار / مايو 2022 11:10

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غزة-الرأي

اكدت بلدية دير البلح أنها حرصها الدائم في الحفاظ على الملكية العامة وحق المواطنين في إيجاد مساحة حرة للاصطياف على شاطئ البحر قامت بالتعاون مع شرطة البلدية بإزالة التعديات على شاطئ البحر.
وقالت البلدية: قام بعض الأشخاص بوضع أكشاك في المنطقة التي تم تصنيفها للمواطنين للجلوس فيها والواقعة غرب المعسكر الأمر الذي دعا إلى التدخل وإزالتها وفتح المجال أمام المواطنين للتنزه.
وأهابت بالحفاظ على الملكية العامة والتعاون المشترك من أجل راحة المواطنين والاستمتاع بموسم الاصطياف، مضيفة أنه يوجد مساحات مخصصة للاستراحات على شاطئ البحر يمكن استخدامها حسب القوانين متمنية اصطياف هادئ للمواطنين
 

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