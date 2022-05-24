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سلطة المياه وبلدية جباليا يجتمعان لتسوية الأمور القانونية بقطاع المياه

24 آيار / مايو 2022 11:13

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غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وفد من بلدية جباليا، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تسوية بعض الملفات العالقة في قطاعي المياه والبيئة.
وأوضح د.يوسف ابراهيم أن العلاقة بين الجهتين تتجه نحو تصحيح المسار في تنظيم الحالة المائية في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة  تعزيز التنسيق المسبق بين الطرفين من خلال التواصل المستمر لصناعة القرار المناسب،مؤكدا على ضرورة وأهمية استكمال جميع الاجراءات القانونية في ملف حفر آبار المياه.
بدوره، أوضح مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابية م.سامح أبو زعنونة بوجود بعض الاشكاليات المرتبطة بالعمل مع بلدية جباليا في طور تسويتها بالأيام المقبلة، مؤكدا على حلها بشكل قانوني وتنظيمي.
وفي ذات السياق أوضح مدير عام وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الدين الأغا بوجود مشكلة بيئية مشتركة بين بلدية جباليا وبلدية بيت لاهيا تحتاج لحلها بأسرع ما يمكن
 

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