الزراعة تفتتح دورة متقدمة في" اللغة العبرية"

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الزراعة، دورة متقدمة في" اللغة العبرية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مقر المعهد الوطني للادارة والتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بواقع 50 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة، وحضور كل من د. أحمد لافي مدير المعهد أ.محمد الحلاق مدرب الدورة، وأ.سامي النخالة مدير دائرة التدريب بوزارة الزراعة.

بدوره، رحب لافي بالمشاركين في الدورة، متمنياَ لهم الاستفادة وتطوير أنفسهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى المؤسسة الحكومية.

وتمنى للمشاركين الاستفادة من الدورة،وتحقيق هدفهم من المشاركة فيها من خلال مقدرتهم على القراءة والكتابة والمحادثة مما يسهل عليهم في معاملات وبناء قدراتهم.

من جانبه ، قال أ. سامي النخالة:" إن الدورة المتقدمة هي استكمالاً للدورة الأولى ،"المستوى الأول" و هي سلسلة من الدورات تعمل الوزارة باستمرار على تنظميها في اطار منظمومة العمل الاداري،داعياً كافة الموظفين الالتحاق بالدورات التدريبية التى تعقدها الوزارة للاستفادة منها في العام القادم

وشدد على أن التدريب والتطوير هي سياسة واضحة وبرنامج ترعاه الوزارة وتعنى به لبناء القدرات،وتطوير الأداء وتحسين كفاءة الموظفين.

ولفت النخالة بأنه سيتم اختتام دورات اللغة العبرية بتنظيم دورة أخرى للمستوى الثالث وسيحصل المتدربون بعد اتمامهم للمستويات الثلاث على دبلوم لغة عبري من المعهد الوطني.

