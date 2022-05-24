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ضمن برنامج " المؤازرة "

وزارة الأسرى تشارك ذوي الاسرى انطلاق زيارتهم لابنائهم

24 آيار / مايو 2022 11:32

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غزة-الرأي

شارك وفد من وزارة الأسرى المحررين أهالي الأسرى خروجهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك ضمن برنامج (المؤازرة) الذي تشرف عليه وزارة الأسرى، والذي يهدف لتقديم الدعم والمساندة لذوي الأسرى.
وأوضح صابر أبو كرش " مدير عام العلاقات العامة والاعلام" في الوزارة أن في ساعات الفجر الأولى توجه عدد "8 "من أهالي أسرى قطاع غزة ، لزيارة " 4" أسرى في سجن ايشل".
موضحا أن عدد الأسرى الذين تمت زيارتهم منذ استئناف برنامج الزيارات في مارس "2022" هو "60"أسيرا ، والذي كان قد توقف في مارس 2020 مع بداية جائحة كورونا .
والجدير ذكره أن من بين الأسرى الذين تم زيارتهما اليوم هو الأسير " ناهض الأقرع " وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبتور القدمين، ويقيم بشكل دائم في سجن الرملة .
يذكر أن برنامج المؤازرة الأسبوعي تشرف عليه الوزارة منذ مطلع العام 2016 للتضامن مع أهالي الأسرى الذين يتوجهون في ساعات الفجر الأولي لزيارة أبنائهم الأسرى داخل سجون الاحتلال.
 

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