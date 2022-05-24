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"التعليم "تصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العام بمحافظات غزة

24 آيار / مايو 2022 11:33

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غزة-الرأي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي –الإدارة العامة للتخطيط والتطوير- الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العام في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي2021/2022م.
وقد بيَّن أ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير محتويات الكتاب الإحصائي للتعليم العام والذي يتضمن إحصاءات التعليم العام التي تعكس الواقع الفعلي في كافة المدارس، ورياض الأطفال التي تشرف عليها الوزارة، وإحصاءات وكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص من حيث عدد المدارس، والأبنية المدرسية، وعدد الشعب، والكثافة الصفية وكذلك أعداد العاملين في المدارس.
وأضاف الربعي أن الكتاب يستعرض تطور البيانات الإحصائية من العام 1994 حتى العام الحالي 2022م، متضمنًا فصلًا إضافيًا مستحدثًا خاصًا بالانفوجرافيك.
ويأتي هذا الكتاب الصادر عن قسم الإحصاء للتعليم العام –دائرة الدراسات والمعلومات- بالتعاون مع مديريات التربية التعليم ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص لرفد المهتمين والمتابعين بالبيانات الإحصائية، ورصدًا للتطورات الحاصلة في ميدان التعليم العام بما يواكب خطط التنمية المستدامة؛ لتحسين الخدمات التعليمية ومصدرًا مهمًا لكافة الباحثين والمهتمين برصد التغيرات التي تطرأ على النظام التعليمي.
للاطلاع على الكتاب الإحصائي وتحميله من خلال الرابط:

https://www.mohe.ps/.annual_statistical_book_2022_2021...            
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