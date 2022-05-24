الشفاء الطبى :استئصال ورم دماغي لطفلة وآخر لمسن بالنخاع الشوكي

غزة-الرأي

سجلت الطواقم الجراحية برئاسة د. حسام أبو خضير استشاري ورئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب ، نجاحا نوعيا مميزا لعمليتين معقدتين الاولى لطفلة تبلغ من العمر " 7 " سنوات كانت تعاني من صداع وعدم توازن بالمشي ، وبعد اجراء صورة الرنين المغناطيسي تبين وجود كتلة دماغية في المخيخ داخل الحجرة الرابعة للدماغ والتي عملت على انسداد في مجرى السائل الدماغي، وعلى أثرها أدخلت الطفلة لقسم العمليات بشكل عاجل وتم استئصال الورم كاملا حيث استمرت العملية قرابة 6 ساعات والطفلة الأن بصحة جيدة وقد غادرت المجمع .

وفي ذات السياق، أشار أبو خضير إلى نجاح إجراء عملية استئصال ورم داخل النخاع الشوكي لمسن يبلغ من العمر "68" عاما استمرت لخمس ساعات ، كان يعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر ممتدة إلى الساقين مصاحبة لخذلان وضعف في الطرف السفلي الأيمن وبعد اجراء صورة الرنين تبين وجود ورم داخل النخاع الشوكى على مستوى الفقرة الحادية عشر والثانية عشر الصدرية وقد غادر المريض المجمع بعد تحسن حالته الصحية .

هذا وشارك في إجراء العمليات د. رامي السوسي ود. منصور أبو جهل ود. بكر أبو جراد من جراحة المخ والأعصاب ود. هشام الزناتي استشاري ورئيس قسم التخدير والفريق التمريضي الحكماء نضال عروق و محمد شمالي و محمود جودة . كما وقدم أبو خضير شكره لجميع الطواقم الطبية والتمريضية العاملة بقسم العناية المركزة لجهودهم العظيمة في خدمة المرضى .