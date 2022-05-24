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الفرا يناقش تحديث بروتوكول الديلزة بوحدات الديلزة بالمستشفيات

24 آيار / مايو 2022 11:37

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غزة-الرأي

ناقش د أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات تحديث بروتوكول الديلزة بوحدات الديلزة بالمستشفيات وذلك بحضور د. رولا أبوضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات و د علاء حلس مدير دائرة الرعاية الصيدلانية بالوزارة و رؤساء أقسام واستشاري الكلى بالمستشفيات والصيادلة والتمريض المختصين بالخدمة.

وقالت د. أبو ضلفة أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لخطة الادارة العامة للمستشفيات لتقييم وتطوير خدمة الديلزة وتحديث سياسات العمل حيث قامت دائرة التخطيط والتطوير بسلسلة من الاجتماعات لتقييم فجوات الخدمة ووضع سياسات العمل بوحدات الديلزة وصولا لتحديث البروتوكول العلاجي املا بتقديم خدمة ذات جودة لهذه الفئة الهشة والجديرة بالاهتمام بالمجتمع

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